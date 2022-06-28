Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araç ve binaya hasar verdi. Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araç ve binaya hasar verdi. Cunidiye Mahallesi Kasabalılar Sokak'ta park halindeki 26 PN 695 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı. Önce park halindeki 26 BZ 367 plakalı otomobile çarparak sürükleyen araç, daha sonra Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kapısında hasara neden oldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede hasar tespit çalışması yapıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. AA / Enes Yalçın - Güncel Eskişehir Tragger Güncel Haberler

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