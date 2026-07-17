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Park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet etti

Park halindeki 2 otomobile 5 kurşun isabet etti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki iki otomobile toplam 5 kurşun isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde park halindeki 2 otomobile toplam 5 kurşun isabet etti. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkıp otoparka giden Ahmet E., 26 TV 570 plakalı otomobilin iki camında ve tamponunda kurşun izleri olduğunu fark etti. Ahmet E. çevrede yaptığı kontrolde, kendi aracının yanında park halinde bulunan başka bir otomobilde de iki kurşun isabeti olduğunu gördü. Ahmet E.'nin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince otomobillerde inceleme yapılırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Polis ekipleri, park halindeki araçlara ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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