Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de Park Halindeki 18 Aracın Lastiklerine Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Park Halindeki 18 Aracın Lastiklerine Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Emek Mahallesi'nde park halinde bulunan 18 aracın lastiklerinin kesilmesi olayıyla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.