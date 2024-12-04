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Eskişehir'de Otomobilin Egzoz Gazından Zehirlenen Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Otomobilin Egzoz Gazından Zehirlenen Adam Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, garajında tamir ettiği otomobilin egzoz gazından zehirlenen 40 yaşındaki Ferhat Koç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de evinin garajında tamir etmeye çalıştığı otomobilinin egzoz gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dirican Sokağı'nda yaşayan Ferhat Koç (40), arızalanan otomobilini evinin garajında tamir etmek istedi.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Koç'un ise yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Egzoz gazından zehirlendiği anlaşılan Koç, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Koç'un cenazesi, evinin bulunduğu mahalledeki Park Camisi'nde kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel
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