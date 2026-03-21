Eskişehir'de otomobilin SUV tipi araçla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin SUV tipi araçla çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin SUV tipi araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobilin SUV tipi araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 36. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 FB 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden C.G. yönetimindeki 06 DY 5433 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Kontrolden çıkan SUV tipi araç, refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü C.G. ile kayınvalidesi K.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, C.G'nin 17 yaşındaki oğlu ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici
