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Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda A.K. idaresindeki 26 APC 304 plakalı motosiklet ile O.K. yönetimindeki 26 AKA 420 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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