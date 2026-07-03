Mihalgazi'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Mihalgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.