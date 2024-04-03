Eskişehir'de Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Gediğindere mevkisinde çoban ateşinden çıktığı değerlendirilen yangın, çevredekiler tarafından Karateke Orman İşletme Şefliğine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 iş makinesi, 76 personel ve 15 gönüllü ile alevlere müdahale etti.

Karaçam koru ormanında etkili olan ve zaman zaman tepe yangınına dönüşen olayda, alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Bölge halkının da söndürme çalışmasına destek verdiği yangın nedeniyle 1 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.