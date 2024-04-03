YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Eskişehir'de Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Gediğindere mevkisinde çoban ateşinden çıktığı değerlendirilen yangın, çevredekiler tarafından Karateke Orman İşletme Şefliğine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 iş makinesi, 76 personel ve 15 gönüllü ile alevlere müdahale etti.

Karaçam koru ormanında etkili olan ve zaman zaman tepe yangınına dönüşen olayda, alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Bölge halkının da söndürme çalışmasına destek verdiği yangın nedeniyle 1 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Mihalıççık Eskişehir Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title