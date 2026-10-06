Haberler

Eskişehir'de operasyonda 42 firari hükümlü dahil 145 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valiliğine göre, 28 Eylül-5 Ekim'de il genelinde yürütülen çalışmada 42 firari hükümlü dahil 145 kişi yakalandı. Çalışmaya 356 uygulama noktasında 2 bin 357 personel katıldı.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldü.

356 uygulama noktasında, 2 bin 357 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 103 kişi ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 firari hükümlü olmak üzere 145 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Mersin'de yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı

Şehri sarsan yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

CHP'li başkan sabaha karşı tutuklandı!

İki kişinin yardımıyla götürülmüştü! Nejat İşler'in konser öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gecenin sonu çok konuşulmuştu! Nejat İşler saatler önce böyleydi
Fon soruşturmasında 'pişmanlık' sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı

Kimse beklemiyordu! Fondaki isimler çark edip tek tek sıraya girdi
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

Fenerbahçe'ye müjde! Kasa ağzına kadar dolacak

14 ilde 'Daltonlar' baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk

14 ilde "Daltonlar" baskını! Üstelik 12'si çocuk
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı

Şehrin ortasında kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu