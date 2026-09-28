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Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden tutuklanan 2'sinin yanı sıra diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.S, C.P, E.G, M.B, O.S.A, M.E, B.M.K. ve M.H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve C.P, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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