Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de Muratcan Altun'u öldüren zanlı ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Muratcan Altun'u öldüren zanlı ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Muratcan Altun'u sokakta pompalı tüfekle öldüren Abdülkadir Çelik ve olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çelik, olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde yakalanmış ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı Muratcan Altun'u sokakta kovalayıp pompalı tüfekle öldüren Abdülkadir Çelik ve olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanındaki pompalı tüfekle Altun'u kovalayıp ateş etti ve göğsünden vurularak ağır yaraladı. Şüpheli Çelik kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muratcan Altun, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik'in olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik, gözaltına alındı. Pompalı tüfek de evinde yapılan aramada ele geçirildi. Çelik'in yanı sıra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan Abdülkadir Çelik ve 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 185 sitede yayınlandı.
Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda
Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!

Fenomen olayım derken kabusu yaşadı!
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı
Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar

Ne olacak bu takımın hali? Kendi seyircisi önünde madara oldu

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf

Dedikoduları alevlendiren kare!

Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

Son eşyasını almaya gelince öldürüldü
Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Tom Hanks’le oynadı, filmden 65 bin dolar kazandı; eski işine döndü
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti

Otomobil bayisinde olay etkinlik! Kadınlar bu karelere isyan etti