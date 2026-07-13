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Motosiklet, çarpıştığı otomobilin üzerine düştü; 3 yaralı

Motosiklet, çarpıştığı otomobilin üzerine düştü; 3 yaralı
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Eskişehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Motosiklet, çarpıştığı otomobilin üzerine düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada, motosiklet çarpıştığı otomobilin üzerine düştü.

Kaza, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. K.O. yönetimindeki 26 APB 268 plakalı motosiklet ile H.S. idaresindeki 16 KBL 83 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet, otomobilin kaputuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ile motosiklette yolcu konunumundaki H.İ.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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