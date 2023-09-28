Eskişehir'de Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif ziyareti

Eskişehir'de mevlit kandili dolayısıyla bir camide Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in mübarek Sakal-ı Şerif'i vatandaşlarla buluşturuldu. Camide yapılan dualar ve ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Eskişehir'de mevlit kandili dolayısıyla bir camide Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in mübarek Sakal-ı Şerif'i vatandaşlarla buluşturuldu.

Tepebaşı ilçesinde bağlı Zafer mahallesinde bulunan Ahmet Yavuzer Camii'nde yatsı namazı öncesinde, camide Kur'an-Kerim, Mevlid-i şerif okundu, Vaaz ve Dualar edildi. Yatsı namazından sonra da camide ilk önce erkek cemaatte sonra kadın cemaatte Sakal-ı Şerifi ziyaret edildi.

Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Ahmet Yavuzer Camii'nde yatsı namazı, sonrası din görevlileri tarafından sandukada örtüye sarılı halde cam fanus içinde bulunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle vatandaşların ziyaretine açıldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(Sallallahü aleyhi ve sellem)'e ait olan Sakal-ı Şerif'i vatandaşlar yakından görme imkanı buldular. Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görmek için bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğraflarını çektiler. Sakal-ı Şerif, daha sonra tekbirlerle kadınların bulunduğu mescide götürülerek kadınlar için de ziyarete açıldı.

"Cemaatimiz gözyaşları ile Sakal-ı şerif i ziyaret ettiler"

Din görevlisi Soner Şahin cemat ve kendisin duygusal anlar yaşadığını belirterek şöyle konuştu;

"Her sene Ramazan ayında camimize Sakal-ı şerif getiriyoruz özellikle Peygamberimizin doğumu olan Mevlid Kandilinde yine Camimize Sakal-ı şerif geldi. Cemaatimiz gözyaşları ile Sakal-ı şerif i ziyaret ettiler.Öncesinde Camimizde Kur'an-Kerim, Mevlid-i şerif, Vaaz Dualar edildi. Yatsı namazından sonra da camimizde ilk önce erkek cemaatimize sonra kadın cemaatimize Sakal-ı ziyaret edildi. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Cemaatimiz camimizin bahçesine kadar sıra oluşturmuştu." - ESKİŞEHİR