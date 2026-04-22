Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısının uçması sonucu araçlar zarar gördü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının araçlara zarar verdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Batıkent Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kuvvetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

Yola savrulan tahta ve demir çatı parçaları, park halindeki araçlara ve başka bir binaya zarar verdi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

CHP'li belediyeye ikinci dalga operasyon! Kulüp başkanı da tutuklandı
Haberler.com
500

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Ünlü ismi kovdular! Tamı tamına 28 milyon Euro tazminat ödeyecekler

Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler

Meğerse tutuklandıktan sonra yapayalnız kalmış! Sitemini böyle duyurdu