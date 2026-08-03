Eskişehir’de komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı

ESKİŞEHİR'de komşular arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla, 1 çocuk ise kaldırım taşının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yurtcan Sokak'ta saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D.(64), evindeki pompalı tüfekle M.C.(54) ve T.D.'ye (31) ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, M.C. ve T.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. M.C. ile T.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, kavga sırasında vücuduna isabet eden kaldırım taşıyla yaralanan G.D.(13) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.D. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, başka bir olay yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı