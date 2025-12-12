Eskişehir'de kombi hırsızlığına 4 tutuklama

ESKİŞEHİR'de evden kombi çaldığı tespit edilip gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin çalınan kombiyi taşıdıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki eve giren 5 şüpheli, kombiyi sökerek çaldı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin M.D., T.Ç., B.Ç., E.D. ve K.Ç. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4'ü ise tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlığın ardından kombiyi taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: ESKİEŞHİR,