Haberler

Eskişehir'de Kayıp Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, Porsuk Çayı'nda cansız olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

1) ESKİŞEHİR'DE 7 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir'de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçlarınca bulundu. Kıyıya çıkarılan Arslan'ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Korkulan oldu!
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title