Eskişehir'de Kayıp Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu

1) ESKİŞEHİR'DE 7 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir'de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçlarınca bulundu. Kıyıya çıkarılan Arslan'ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Arslan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.