Haberler

Eskişehir'de kayıp kadın, Porsuk Çayı'nda ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odunpazarı'nda Porsuk Çayı'nda hareketsiz bir kişi ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sudan çıkardıkları kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin, psikiyatrik rahatsızlığı bulunan ve hakkında kayıp ihbarı yapılan 68 yaşındaki Ayten Kılınç'a ait olduğu tespit edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Porsuk Çayı'nda, hakkında kayıp ihbarı olan kadının cesedi bulundu.

Osmangazi Mahallesi'nde çayda hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, 2 araç, 1 bot ve 5 personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin, hakkında daha önce kayıp ihbarı yapılan ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ayten Kılınç'a (68) ait olduğu belirlendi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor

Milyonlarca emekliyi sevindirecek karar bu hafta çıkacak
Lemina'nın neden yeni sözleşmeye imza atmadığı ortaya çıktı

Gerçek bambaşka çıktı! Meğer bu yüzden Galatasaray'a imza atmıyormuş
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı

Kuyruğundan çekip sahile çıkardı! Yaptığı cezasız kalmadı
İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi

Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi! Büyük sürprizler var
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü

Nesli tükenmek üzere, Türkiye'de görüntülendi
Haluk Levent'ten kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt: 3 milyon dolar verdi, 4,5 milyon dolar geri aldı

Haluk Levent'ten "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" iddiasına yanıt
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!