Eskişehir'de kayıp kadın, Porsuk Çayı'nda ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Porsuk Çayı'nda, hakkında kayıp ihbarı olan kadının cesedi bulundu.

Osmangazi Mahallesi'nde çayda hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, 2 araç, 1 bot ve 5 personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin, hakkında daha önce kayıp ihbarı yapılan ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ayten Kılınç'a (68) ait olduğu belirlendi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.