Eskişehir'de kayıp kadın, Porsuk Çayı'nda ölü bulundu
Odunpazarı'nda Porsuk Çayı'nda hareketsiz bir kişi ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sudan çıkardıkları kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin, psikiyatrik rahatsızlığı bulunan ve hakkında kayıp ihbarı yapılan 68 yaşındaki Ayten Kılınç'a ait olduğu tespit edildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Porsuk Çayı'nda, hakkında kayıp ihbarı olan kadının cesedi bulundu.
Osmangazi Mahallesi'nde çayda hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, 2 araç, 1 bot ve 5 personelle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesedin, hakkında daha önce kayıp ihbarı yapılan ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ayten Kılınç'a (68) ait olduğu belirlendi.
Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.