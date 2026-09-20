Haberler

Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın yaralandı, sürücüye 350 bin lira ceza

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın yaralandı, sürücüye 350 bin lira ceza
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de eşinin kullandığı hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın yaralandı; hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücünün ehliyetsiz ve 1,10 promil alkollü olduğu belirlenirken, 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de eşinin kullandığı hareket halindeki kamyonetten atlayan kadın yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.I'nın (28) kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe aldı.

Polis ekiplerinin kamyoneti otogar yakınlarında durdurmak istediği sırada sürücünün eşi Aysun I. (32), hareket halindeki araçtan atladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Aysun I'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerce aynı bölgede gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve 1,10 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen E.I'ya 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
Hollanda'da halka kritik uyarı: Gıda stokları 3 günde tükenebilir

Market rafları 3 günde boşalabilir! Halka 8 günlük stok çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'de isim değişikliği iddiası! Masadaki yeni isim ortaya çıktı

Yeni Parti'de isim değişikliği hazırlıkları! İşte alternatif seçenek
Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi! İş birliği masaya yatırıldı

Bakan Memişoğlu duyurdu! Washington ile Ankara arasında sağlık zirvesi
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor
Bağcılar'da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! Bıçağı kullandığı belirlenen şüpheli 15 yaşında çıktı

Sosyal medyada başladı, sokakta bıçakla bitti! Şüpheli 15 yaşında
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

Görüntü Trabzon'dan! Sağanak sonrası akıllara durgunluk veren olay