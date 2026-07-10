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Eskişehir'de kamyonet ve minibüs çarpıştı; 7 yaralı

Eskişehir'de kamyonet ve minibüs çarpıştı; 7 yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kamyonet park halindeki otomobile çarpıp kaldırıma çıktı.

ESKİŞEHİR'de kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Y. yönetimindeki 26 AOE 767 plakalı minibüs, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AD 264 plakalı kamyonetle çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, park halindeki otomobile çarpıp, yaya kaldırımına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araçta yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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