Eskişehir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu bildirildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
A.N.M'nin (27) kullandığı 26 AIS 951 plakalı otomobil, 75. Yıl mahallesi Van Sokak'ta M.Y. idaresindeki 26 AGJ 110 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmasının etkisiyle savrulan otomobil, duvara çarparak durabildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralanan A.N.M, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner