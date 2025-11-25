Eskişehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Açık Kapı Şubesi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalığını artırmak amacıyla "Kadına Şiddete Karşı Sen de Dur De! El İzi" etkinliği gerçekleştirildi.

Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara Açık Kapı birimlerinin tanıtımı yapıldı ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler sunuldu. Etkinlik kapsamında tanıtım tabelaları ve "el izi" baskısı vatandaşlarla paylaşıldı.

Açık Kapı Şubesi görevlileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen faaliyetler, başvuru yolları ve takip süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Etkinliğe katılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da "el izi" baskısı yaparak etkinliğe destek verdi.

Açık Kapı Şube Müdürü Üstün Ünlü ile müdürlük personeli de etkinlikte hazır bulundu.