Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Eskişehir'de yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ile aksesuarı ele geçirildi.
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele etme ve suçun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler çalışma sonunda 80 gümrük kaçağı cep telefonu, 228 gümrük kaçağı şarj adaptörü ve kablosu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.