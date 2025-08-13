Eskişehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mihalıççık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, yasa dışı yollarla temin edilen 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak tütünü Eskişehir'den Mihalıççık'a götüreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin aracı, ekipler tarafından Beylikova ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 ayrı poşet içerisinde 25 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama

Maç biter bitmez flaş açıklama! O gerçeği yeniden hatırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar

2 milyarlık dolandırıcılık! Sosyal medyadan böyle kandırmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.