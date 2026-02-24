Haberler

Eskişehir'de 5 milyon 860 bin makaron ele geçirildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, 5 milyon 860 bin makaron ve diğer kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 5 milyon 860 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 5 milyon 800 bin bandrolsüz boş makaron, 60 bin doldurulmuş makaron, 205 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
