Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 5 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 şüphelinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan çalışmada, alan tarama cihazı ve aparatları, 3 metal arama çubuğu, 4 alan tarama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.