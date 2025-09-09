Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanırken, çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 5 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 şüphelinin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan çalışmada, alan tarama cihazı ve aparatları, 3 metal arama çubuğu, 4 alan tarama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel