Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 kişi Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında birçok malzeme ele geçirildi ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 3 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma, takibe aldıkları şüphelileri ormanlık alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazı alanında, 1 jeneratör, 2 hilti, 16 metre elektrik kablosu, 16 metre ip ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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