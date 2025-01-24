Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kaçak kazı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenler mevkisindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen yere düzenledikleri operasyonda, 12 zanlıyı kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin araçları ile alanda yapılan aramada, ekskavatör, ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 8 delici kırıcı alet ucu, 3 levye, 2 matkap, 8 çeşitli kazı malzemesi ile jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.