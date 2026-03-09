Haberler

Eskişehir'de polis denetimlerinde 74 bin lira ceza yazıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 74 bin 88 TL para cezası yazıldı. Denetimlerde dilencilik ve gürültü gibi kabahatlerle ilgili toplamda 42 işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde kabahatler kanunu kapsamında 74 bin 88 TL para cezası yazıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-7 Mart tarihlerinde çok sayıda denetim yapıldı.

Denetimlerde, 30 kişinin dilendiği, 6 kişinin başkalarını rahatsız edecek düzeyde gürültü yaptığı, 1 kişinin de kanuna aykırı olmayan silahını görünür şekilde taşıdığı tespit edildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında 42 işlem yapılırken, 74 bin 88 lira para cezası yazılırken, dilencilikten elde edildiği belirlenen 1904 lira nakit paraya el konuldu.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
