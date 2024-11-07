Eskişehir'de İzinsiz Kazı Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Mihalgazi ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen bölgede düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.