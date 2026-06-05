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Eskişehir'de otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille işçi servisinin çarpışması sonucu servis devrildi, 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille işçi servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Vadişehir Mahallesi Adalet Caddesi'nde seyir halindeki S.D. idaresindeki 26 S 1207 plakalı işçi servisi ile H.Ş. yönetimindeki 26 ACT 952 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleriyle işçi servisindeki yolcular A.Ü, G.T. ve A.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ş. ve H.K.Ş. yaralandı.

Bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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