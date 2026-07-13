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İnşaatta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

İnşaatta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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Eskişehir Tepebaşı'nda bir inşaatta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeden 7 itfaiye aracı ve 21 personel tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ESKİŞEHİR'de bir inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'ndeki bir inşaatta yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 7 itfaiye aracı ve 21 personelle gerçekleştirilen müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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