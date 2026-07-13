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Eskişehir'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
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Eskişehir Tepebaşı'nda yapımı süren bir yerleşim projesinin inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında büyük hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapımı devam eden bir yerleşim yeri projesinin inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi ile Erzurum Kongresi Caddesi kesişiminde bulunan ve birden fazla yapının inşaatının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 7 itfaiye aracıyla 21 itfaiye personeli, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangın sonucu inşaat alanında büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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