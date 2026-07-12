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Eskişehir'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden çelik kasa, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira, tablet ve güneş gözlüğü çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde bulunan bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, arka bahçeden eve giren 2 şüphelinin, çelik kasa, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira, tablet ve güneş gözlüğü çaldığı belirlendi.

Ekipler, şüpheliler S.D. ve İ.N.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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