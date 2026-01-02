Haberler

Eskişehir'de Porsuk Çayı buz tuttu

Güncelleme:
Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düşerken, Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu. Soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR'de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düşerken, kentin ortasından geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentin ortasından geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu. Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü verilere göre; kentte soğuk havanın hafta boyunca etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

