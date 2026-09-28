Eskişehir'de hasta nakli yapan ambulans yoldan çıktı, 4 kişi yaralandı

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Eskişehir'de hasta nakli gerçekleştiren ambulansın yoldan çıkarak kaza yapması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Taşlık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, O.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı.

Kaza sonucunda sürücü O.K., sağlık personelleri D.K.Ö. ile A.S.P. ve ambulansta yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA