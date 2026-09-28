Eskişehir'de hasta nakli yapan ambulans yoldan çıktı, 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de hasta nakli yapan ambulans yoldan çıktı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de hasta nakli yapan ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü ile 2 sağlık personeli ve ambulansta yolcu olarak bulunan 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Eskişehir'de hasta nakli gerçekleştiren ambulansın yoldan çıkarak kaza yapması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Taşlık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, O.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı.
Kaza sonucunda sürücü O.K., sağlık personelleri D.K.Ö. ile A.S.P. ve ambulansta yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.