Eskişehir'de Halasını Bıçakla Öldüren Sanığa Müebbet Hapis
Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi, tartıştığı halasını bıçakla öldüren Süleyha Yılmaztürk'e müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, iyi hal indirimi ile cezayı müebbet hapse indirdi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tartıştığı halasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapse çarptırıldı.
Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Süleyha Yılmaztürk (24) ile taraf avukatları katıldı.
Son sözü sorulan Yılmaztürk, beraatını ve tahliyesini talep etti.
Sanığa halasını öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis veren mahkeme heyeti, "iyi hal indirimi"yle cezayı müebbet hapse indirdi.
Geçen yıl ocak ayında Ihlamurkent Mahallesi'nde Süleyha Yılmaztürk ile halası Naciye Yılmaztürk (63) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Süleyha Yılmaztürk, halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Sülehya Yılmaztürk, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Davanın iddianamesinde, sanığın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu.