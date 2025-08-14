Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, ancak dumanlar kentin farklı yerlerinden görülebiliyor.

Kanlıpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisten yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
