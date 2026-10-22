Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at, bacağı yaralı kurtarılıp barınağa götürüldü

Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at, bacağı yaralı kurtarılıp barınağa götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evin bahçesinden kaçan at, yakındaki foseptik çukuruna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kurtarılan at, bacağındaki yara nedeniyle belediye personelince barınağa götürüldü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta bir evin bahçesindeki at, bulunduğu yerden kaçarak yakınlardaki foseptik çukuruna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda at, düştüğü çukurdan kurtarıldı.
Bacağında yara oluşan at, belediye personelince barınağa götürüldü.
Kaynak: AA