Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at, bacağı yaralı kurtarılıp barınağa götürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen at, bacağı yaralı kurtarılıp barınağa götürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evin bahçesinden kaçan at, yakındaki foseptik çukuruna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kurtarılan at, bacağındaki yara nedeniyle belediye personelince barınağa götürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta bir evin bahçesindeki at, bulunduğu yerden kaçarak yakınlardaki foseptik çukuruna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda at, düştüğü çukurdan kurtarıldı.

Bacağında yara oluşan at, belediye personelince barınağa götürüldü.

Kaynak: AA
Manisa'da işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sadece 8 yaşındaydı! Küçük çocuğun kahreden sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti

Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor

Sergen'den ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Fon soruşturmasında 12 şüpheli daha tutuklandı

Fon krizinde çok sayıda kişi için tutuklama kararı
Fenerbahçe ve Galatasaray son 16’ya kalabilecek mi? İşte hesaplanan ihtimaller

Kötü haber maalesef geldi! İşte ihtimaller
SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin'in kardeşi ortaya çıktı! Hiç benzemiyorlar

Dünyaca ünlü ismin kardeşi ortaya çıktı! Görenler inanamadı
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı

Vasiyet tartışmalarına ne diyeceği merak konusuydu: İlk kez konuştu