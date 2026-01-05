Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutukluğu olduğu açık cezaevinden firar eden S.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.