Eskişehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Eskişehir'de kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobilde yaralanan sürücü ile annesi hastanede tedavi altına alındı.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobilde yaralanan sürücü ile annesi hastanede tedavi altına alındı.
Eskişehir-Alpu kara yolunda seyreden H.A. idaresindeki 26 ACM 095 plakalı otomobil, Sevinç Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Ters dönen otomobilde sürücü ve aynı araçta bulunan annesi S.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.