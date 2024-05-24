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Eskişehir'de "bir Köy Okulu Kapatılacak" İddiası... Utku Çakırözer: "insanların Düzenini Bozmayalım, Eğitim En Temel Haktır"

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde bulunan Osmaniye Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu'nun kamu zararı oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağı iddia edildi. Okulun kapanması durumunda çocuklarını okutamayacaklarını dile getiren aileler ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, okulun yaşatılması ve eğitim hakkının korunması gerektiğini vurguladı. Aileler, tarım ve hayvancılıkla geçindiklerini ve okulun kapanmasıyla işlerinin zarar göreceğini belirtti.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'in Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde Osmaniye Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu'nun kamu zararı oluşturduğu gerekçesiyle bu yıl sonunda kapatılacağı ortaya ileri sürüldü.. Okul kapanırsa çocuklarını okutamayacağını dile getiren mevsimlik tarım işçisi İsmail Tuna, "Çocuklarımızın cahil kalmasını istiyorlarsa bu okulu kapatsınlar" dedi. Ailelere destek veren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de "Bu okulu yaşatalım, insanların düzenini bozmayalım. Eğitim en temel haktır" diye konuştu.

Eskişehir'in Alpu ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde Osmaniye Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu'nun kamu zararı oluşturduğu gerekçesiyle 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda kapatılacağı öne sürüldü. Alpu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüğüne iletilen yazıda, okul için dönem başında kapatılma kararı alındığı, ancak sürenin yıl sonuna uzatıldığı belirtildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, duruma tepki göstermek için okul önünde bir araya gelen ailelere destek verdi.

Öğrenci velilileri adına konuşan Bernur Geçer, yaşanan sürece ilişkin şunları söyledi:

"Bu neyin kamu zararı? Bizim buradan gitmemiz kamu zararı değil mi? Biz burada tarım ve hayvancılıkla geçinen insanlarız. Bizim buradan gitmemiz gerekiyorsa, hayvanlarımızın satılması, işlerimizin yarıya düşmesi demek. Biz pancar, ayçiçeği, mısır bunları eken insanlarız. Yani bize bunları ekmeyin diyorlar. Amacımız sadece çocuklarımızın eğitim hakkını sağlamak. Merkezden, farklı köylerden gelen çocuklar oldu. Kayıt sayımız zaten taban sayıdan yükseldi, okulda aktif olrak ortaokul öğrenci sayısı 33. Bizim okulumuzda bir sürü öğretmen var, bu öğretmenlerin hepsi ilçeye gidecek, gövece devam edemeyecekler, tayin olana kadar o yine maaşını almaya devam edecek bu kamu zararı değil bizim çocuklarımızı okutmak istememiz kamu zararı."

"Çocuklarımızın cahil kalmasını istiyorlarsa bu okulu kapatsınlar"

Şanlıurfa'dan 10 yıl önce gelerek köyde mevsimlik işçi olarak bulunan İsmail Tuna da "Okul kapanırsa çocuklarımı okutamayacağım. Çocuklarımızın cahil kalmasını istiyorlarsa bu okulu kapatsınlar. Ben burada tarım işçisiyim. Kaydım da burada her sene çocuklarımı burada okutuyorum, başka yerde okutamam. Çocuklarımı ne ilçeye ne de şehre götürebilirim" dedi.

"Bir tedirginlik, karamsarlık var"

Osmaniye Mahalle Muhtarı Ali Öztürk de okullarının kapatılmamasını istediklerini belirterek, "Eğer okulumuzun bir eksiği varsa eksiğini tamamlayalım dedik, okulun kapanmamasına ısrar ettik. Kamu zararı deniliyor. Sayıyı az gösteriyorlar. Okulun kapanması demek buradaki emeklinin, işçinin Eskişehire gitmesi, üretimin istihdamın azalması... Bir tedirginlik, karamsarlık var" diye konuştu.

CHP'li Çakırözer de Milli Eğitim Bakanı ve yetkililere çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Bu okulu yaşatalım, insanların düzenini bozmayalım. Eğitim en temel haktır. Bu aileleri bu açmazdan kurtarmak devletin en temel sorumluluğudur. Sayılarla oynayarak insnaların düzenini karartamazsınız. Bu dilekçeyi de ben bir nüshasını valimize ileteceğim. Osmaniye küçük bir yer değil, burayı bilen biliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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