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Eskişehir'de bir haftada 657 okul servis aracı denetlendi, 1477 kişi sorgulandı

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Valilik açıklamasına göre Eskişehir'de 21-28 Eylül'deki denetimlerde 657 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 5 kusurlu araç ve şoförüne işlem uygulandı. Okul çevrelerinde 1477 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, kahvehane ve market gibi yerler denetlendi.

Eskişehir'de okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimlerde bir haftada 657 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 1477 kişinin sorgusu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde 21-28 Eylül tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 657 okul servis aracı ve şoförleri kontrol edildi.

Denetimlerde kusurlu olduğu belirlenen 5 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Ekipler, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerindeki iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında da denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 198 kahvehane, 91 market ve tekel bayisi, 7 oyun salonu ile 158 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca okul çevrelerinde bulunan 1477 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Kaynak: AA
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