Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emek Mahallesi Dicle Nehri Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ö. (17), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Yaralanan Ş.Ö, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. (20), B.G. (17) ve F.K. (17), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.