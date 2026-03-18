Eskişehir'de bayram yolculuğu öncesi vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bayram yolculuğu öncesinde emniyet kemerinin önemini vurgulamak amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı. Trafik kazalarında can kaybını azaltmak için yolculara broşür dağıtıldı ve otobüslerde bilgi verildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bayram yolculuğu öncesinde vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bayram yolculuğunda yaşanan trafik kazalarında can kaybının ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yapan vatandaşlara broşür dağıtılırken, otobüslerde bilgilendirme yapıldı.
Çalışmada, emniyet kemerinin yaşanan trafik kazalarında ölüm ve yaralanma risklerini azalttığı hatırlatıldı.