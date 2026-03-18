Haberler

Eskişehir'de bayram yolculuğu öncesi vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bayram yolculuğu öncesinde emniyet kemerinin önemini vurgulamak amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı. Trafik kazalarında can kaybını azaltmak için yolculara broşür dağıtıldı ve otobüslerde bilgi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bayram yolculuğunda yaşanan trafik kazalarında can kaybının ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yapan vatandaşlara broşür dağıtılırken, otobüslerde bilgilendirme yapıldı.

Çalışmada, emniyet kemerinin yaşanan trafik kazalarında ölüm ve yaralanma risklerini azalttığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

Sevinçten havalara uçacak
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia