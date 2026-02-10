Haberler

Eskişehir'de "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir anaokulunda düzenlenen etkinlikte, çocuklara Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile eğlenceli anlar yaşatıldı. Polis maskotları eşliğinde keyifli vakit geçiren öğrenciler, bayrak sevgisi ve saygısı hakkında bilgilendirildi.

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce özel bir anaokulunda "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği düzenlendi.

Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile çocuklara eğitici ve eğlenceli anların yaşatıldığı etkinlikte, ekipler öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

Etkinlikte ayrıca çocukların polis maskotları eşliğinde keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 305 şüpheli yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da aile katliamı! Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş

Eşini öldürdüğü eve, annesi ve kızının cesetleriyle birlikte gitmiş
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Ankara'da aile katliamı! Anne ve kızının cesedini aracıyla eşinin yanına götürmüş

Eşini öldürdüğü eve, annesi ve kızının cesetleriyle birlikte gitmiş
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?

Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?
Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Karar verildi! Fenerbahçe taraftarı buraya giremeyecek