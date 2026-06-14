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Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti
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Eskişehir'de atıyla birlikte Keskin göletine giren Enis Yasin Karacaoğlu (34) suda kayboldu. AFAD ekiplerince çıkarılan Karacaoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Atı da boğuldu.

ESKİŞEHİR'de Enis Yasin Karacaoğlu (34), atıyla birlikte girdiği Keskin göletinde kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Karacaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir araç kiralama şirketinde yönetici olan Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla birlikte akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki Keskin göletine gitti. Atıyla birlikte gölete giren Karacaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Karacaoğlu'nun suda kaybolduğunu görün çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Karacaoğlu, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enis Yasin Karacaoğlu'nun birlikte gölete girdiği atının da suda boğulduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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