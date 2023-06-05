Eskişehir'de Arkadaşını Tartışmada Öldürdü

ESKİŞEHİR'de Tolga Ç. (48), evine gittiği arkadaşı Muhittin Bural'ı (64) çıkan tartışmada dövüp, başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde dün gece Muhittin Bural ile evine gelen arkadaşı Tolga Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tolga Ç., dövdüğü Bural'ın başına sert bir cisimle vurdu. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Tolga Ç.'yi gözaltına aldı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhittin Bural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Tolga Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.