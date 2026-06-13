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Eskişehir'de aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Eskişehir'de aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Eskişehir'de bir aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Eskişehir'de bir aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SUV tipi aracından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gitti.

Sürücünün aracın motor kısmında bulunan yavrunun çıkarılması için yardım istemesi üzerine itfaiye görevlilerince kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye görevlileri, aracın motor kısmında sıkışan kedi yavrusunu dikkatli bir çalışmayla kurtardı.

Kedi yavrusu ekiplerce genel bakımının ardından güvenli alana taşındı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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