Eskişehir'de çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında Saniye A. (42) dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen Saniye A. (42) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Saniye A'nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
